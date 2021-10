Perché trovo giusto mettere mano al reddito di cittadinanza: senza controlli aumenta la povertà! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il reddito di cittadinanza ha solo un problema: la mancanza di controllo della spesa del denaro erogato. In questi giorni ho letto diversi interventi pro o contro questa importante misura introdotta dal governo Conte. Ho l’impressione che spesso chi, come Matteo Renzi, si schiera contro il reddito di cittadinanza, veda i poveri nemmeno con il binocolo. Non so se l’ex sindaco di Firenze tra un viaggio e l’altro negli Emirati Arabi, abbia avuto il tempo di trascorrere anche solo un’ora con i clochard della stazione Termini. Ho dubbi che Matteo Salvini sia mai entrato nei “bassi” di un quartiere come “Sanità” a Napoli o “Ballarò” a Palermo. Ho la certezza che Silvio Berlusconi e tutta la sua truppa si siano mai fermati a parlare con un tossicodipendente incontrato sulla strada. Questi chiacchieroni della carità, sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ildiha solo un problema: la mancanza di controllo della spesa del denaro erogato. In questi giorni ho letto diversi interventi pro o contro questa importante misura introdotta dal governo Conte. Ho l’impressione che spesso chi, come Matteo Renzi, si schiera contro ildi, veda i poveri nemmeno con il binocolo. Non so se l’ex sindaco di Firenze tra un viaggio e l’altro negli Emirati Arabi, abbia avuto il tempo di trascorrere anche solo un’ora con i clochard della stazione Termini. Ho dubbi che Matteo Salvini sia mai entrato nei “bassi” di un quartiere come “Sanità” a Napoli o “Ballarò” a Palermo. Ho la certezza che Silvio Berlusconi e tutta la sua truppa si siano mai fermati a parlare con un tossicodipendente incontrato sulla strada. Questi chiacchieroni della carità, sono ...

