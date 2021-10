Patch di sicurezza Samsung: aggiorna subito è importantissimo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nuovo rilascio da parte di Samsung, che fa uscire una Patch di sicurezza davvero importante per tutta la gamma degli smartphone, ma non è l’unica. SamsungIn tanti non lo sanno, ma i cellulari possono venire attaccati come i Pc e anche di più vista la loro diffusione capillare in tutto il mondo. Gli hacker infatti studiano i codici del software alla ricerca di bug o debolezze poi attaccabili attraverso vari sistemi, accedere e rubare tutte le informazioni che abbiamo dentro. Non cullatevi nell’idea che non saremo mai coinvolti perché “pesci troppo piccoli”. A fare il lavoro sporco sono piccoli software che lavorano in piena autonomia – si, l’Intelligenza artificiale è entrata anche nel mondo oscuro del web – per recuperare quanti più dati possibili, indistintamente da chi provengono. Così, se i blocchi e i ricatti alle ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nuovo rilascio da parte di, che fa uscire unadidavvero importante per tutta la gamma degli smartphone, ma non è l’unica.In tanti non lo sanno, ma i cellulari possono venire attaccati come i Pc e anche di più vista la loro diffusione capillare in tutto il mondo. Gli hacker infatti studiano i codici del software alla ricerca di bug o debolezze poi attaccabili attraverso vari sistemi, accedere e rubare tutte le informazioni che abbiamo dentro. Non cullatevi nell’idea che non saremo mai coinvolti perché “pesci troppo piccoli”. A fare il lavoro sporco sono piccoli software che lavorano in piena autonomia – si, l’Intelligenza artificiale è entrata anche nel mondo oscuro del web – per recuperare quanti più dati possibili, indistintamente da chi provengono. Così, se i blocchi e i ricatti alle ...

