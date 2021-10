Neonazisti con teorie No Vax, blitz della Digos: 26 indagati (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Armi ad aria compressa modificate per diventare letali, attrezzature e abbigliamento tattico militare. E poi simboli nazisti e una copiosa letteratura su Hitler: è il materiale sequestrato dalla Digos ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Armi ad aria compressa modificate per diventare letali, attrezzature e abbigliamento tattico militare. E poi simboli nazisti e una copiosa letteratura su Hitler: è il materiale sequestrato dalla...

Advertising

ilriformista : Le idee no-Vax dell'Ordine di Hagal erano diffuse per attirare proseliti: il gruppo era sottoposto ad addestramento… - Warioz_z : RT @DomaniGiornale: L’Ordine di Hagal è attivo sul web con un blog e una pagina Facebook che non sono ancora state oscurate. Si definisce u… - Kualy2014 : RT @InfoAntifa: Neonazisti: 26 perquisizioni in tutta Italia, si indaga sull''Ordine di Hagal' Organizzazione sovversiva con base operativa… - Kualy2014 : RT @Radio1Rai: Blitz all'alba da nord a sud contro gruppi neonazisti: 15 le persone indagate e 26 le perquisizioni su richiesta della Procu… - Kualy2014 : RT @ilriformista: Le idee no-Vax dell'Ordine di Hagal erano diffuse per attirare proseliti: il gruppo era sottoposto ad addestramento param… -