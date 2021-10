Mestre, studentessa di 19 anni muore ad Amsterdam per un aneurisma (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una ragazza 19 enne di Mestre è morta nella notte ad Amsterdam a causa di un aneurisma. Il suo sogno era quello di lavorare nel mondo della moda, conosceva cinque lingue e la sua ambizione era quella di specializzarsi negli Stati Uniti. Figlia di imprenditori veneti, era iscritta ad una prestigiosa Università per studiare Literary and Cultural Analysis. Primi segnali di malessere la seraCone riporta il Corriere del Veneto il corpo della ragazza è stato trovato dal fidanzato spagnolo quando l’ha raggiunta nell’appartamento dove viveva. La telefonata al pronto soccorso e l’immediato intervento dei medici non sono riusciti a salvare Veronica a cui è stata diagnosticato un aneurisma. Molto legata alla famiglia, in questi giorni sarebbe dovuta tornare a Mestre, circondata dall’affetto dei suoi cari, in ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una ragazza 19 enne diè morta nella notte ada causa di un. Il suo sogno era quello di lavorare nel mondo della moda, conosceva cinque lingue e la sua ambizione era quella di specializzarsi negli Stati Uniti. Figlia di imprenditori veneti, era iscritta ad una prestigiosa Università per studiare Literary and Cultural Analysis. Primi segnali di malessere la seraCone riporta il Corriere del Veneto il corpo della ragazza è stato trovato dal fidanzato spagnolo quando l’ha raggiunta nell’appartamento dove viveva. La telefonata al pronto soccorso e l’immediato intervento dei medici non sono riusciti a salvare Veronica a cui è stata diagnosticato un. Molto legata alla famiglia, in questi giorni sarebbe dovuta tornare a, circondata dall’affetto dei suoi cari, in ...

