Lutto per Claudio Baglioni, il messaggio di dolore e l'addio su Instagram: "Te ne sarò sempre grato"

Lutto per Claudio Baglioni e l'intero mondo della musica italiana per la morte di Antonio Coggio, che amici e artisti sotto la sua ala chiamavano Tonino. Compositore, arrangiatore e produttore discografico tra i più affermati, era ritenuto il "padre artistico" di alcuni dei più grandi nomi del firmamento nazionale. Su Instagram il dolore del cantautore in un messaggio d'addio.

Lutto per Claudio Baglioni, l'addio su Instagram: "Te ne sarò sempre grato"

"Addio caro Tonino. Attraverso me, ti saluta e ti abbraccia un'ultima volta quel ragazzo non ancora diciottenne in cui credesti subito e che accogliesti nella tua piccola famiglia e nella tua ..."

