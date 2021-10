(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Attentato contro un autobus militare nella capitale siriana Damasco, due migranti trovati morti al confine tra Austria e Ungheria, 116 vittime nelle alluvioni in India e Nepal. Leggi

Advertising

g_valenza : Intanto nel mondo - Rosabianca123 : RT @albertomarroni: @fattoquotidiano Vedremo il futuro. Intanto, nel recente passato, ci ha liberato da questi due babbei. - smilypapiking : RT @rpalazzolo: Intanto nel mondo reale... @iuvinale_n @CarloStagnaro @GabrieleIuvina1 - krampuc : @stebellentani @SouriTrip La rielaborazione sta nel fatto che io come ambasciata/consolato, se ti devo soccorrere i… - PulcinoRossoner : RT @rpalazzolo: Intanto nel mondo reale... @iuvinale_n @CarloStagnaro @GabrieleIuvina1 -

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel

Internazionale

... con quota 1022022 e quota 1042023". In generale "pensioni, riforma degli ammortizzatori ... Stamattina, il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenutoSenato per le ......implica avere una massiccia copertura vaccinale della popolazione e garantirne la duratatempo",..., proprio grazie al Green pass , "ultimamente sta aumentando il numero di italiani che si è ...Attentato contro un autobus militare nella capitale siriana Damasco, due migranti trovati morti al confine tra Austria e Ungheria, 116 vittime nelle alluvioni in India e Nepal. Leggi ...Nel nuovo trailer di Riverdale 6 ci sarà anche un volto già noto al pubblico di Netflix, ossia Sabrina Spellman ...