I No Tav rispondo a Lo Russo | “Non ne lasceremo passare una”

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel suo primo giorno da sindaco Stefano Loha già preso alcune posizioni importanti, tra cui quella relativa alla Tav. Se chi lo ha preceduto, Chiara Appendino, aveva deciso di uscire dall’Osservatorio sulla Torino-Lione, ieri il nuovo primo cittadino ha precisato che Torino vi rientrerà. Una presa di posizione decisa che ha risvegliato gli animi torinesi del Movimento No Tav che non nasconde il proprio disappunto nei confronti della neosindaco: “Che non ci fossero governi amici non è una novità ma di questo passo Locorre incontro all’inimicizia esplicita a gran velocità”. Gli attivisti contro l’Alta Velocità ricordano come “Losi è dimostrato a favore del tav, sin dai suoi esordi in Sala Rossa in qualità di assessore all’Urbanistica fino ad arrivare alle poco originali dichiarazioni su Facebook che ...