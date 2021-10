“È un orrore, fate qualcosa”. Elena Santarelli, denuncia choc: “Cosa hanno fatto a mio figlio” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il web non esaurisce mai le sue risorse negative e continua a sfornare veri e propri talenti di crudeltà. Questa volta la vittima è Elena Santarelli, un personaggio che merita grande rispetto e ammirazione, insomma, tutt’altro che insulti e minacce. Eppure è proprio contro di lei e il figlio che un hater, forse quasi più uno stalker, si è accanito con violenza. Si tratta di violenza verbale, ma non per questo meno dolorosa. Sono ormai due lunghi anni che Elena Santarelli sta lottando contro questo misterioso quanto inquietante nemico virtuale. Il suo nickname social cambia in continuazione, ma la sostanza di ciò che scrive è sempre la stessa e ben riconoscibile: augura ancora il cancro al figlio della 40enne. Elena Santarelli, la ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il web non esaurisce mai le sue risorse negative e continua a sfornare veri e propri talenti di crudeltà. Questa volta la vittima è, un personaggio che merita grande rispetto e ammirazione, insomma, tutt’altro che insulti e minacce. Eppure è proprio contro di lei e ilche un hater, forse quasi più uno stalker, si è accanito con violenza. Si tratta di violenza verbale, ma non per questo meno dolorosa. Sono ormai due lunghi anni chesta lottando contro questo misterioso quanto inquietante nemico virtuale. Il suo nickname social cambia in continuazione, ma la sostanza di ciò che scrive è sempre la stessa e ben riconoscibile: augura ancora il cancro aldella 40enne., la ...

