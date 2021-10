Cartelle esattoriali, più tempo per pagare le rate: le novità (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Cartelle esattoriali, tempi più lunghi e rate flessibili grazie a una delle misure contenute nel decreto legge in materia fiscale e di lavoro. Gli articoli dedicati alle Cartelle esattoriali, rottamazione e saldo e stralcio sono tre si legge su studiocataldi.it.. L’art. 1 prevede la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio, l’art. 2 estende il termine di pagamento per le Cartelle di pagamento notificate dal 1°settembre al 31 dicembre 2021, mentre l’art. 3 estende il numero delle rate il cui mancato pagamento causa la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione in corso prima della sospensione a causa del Covid 19. Vediamo che cosa prevede il testo del decreto, ancora in bozza, più in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021), tempi più lunghi eflessibili grazie a una delle misure contenute nel decreto legge in materia fiscale e di lavoro. Gli articoli dedicati alle, rottamazione e saldo e stralcio sono tre si legge su studiocataldi.it.. L’art. 1 prevede la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio, l’art. 2 estende il termine di pagamento per ledi pagamento notificate dal 1°settembre al 31 dicembre 2021, mentre l’art. 3 estende il numero delleil cui mancato pagamento causa la decadenza dei provvedimenti diizzazione in corso prima della sospensione a causa del Covid 19. Vediamo che cosa prevede il testo del decreto, ancora in bozza, più in ...

Advertising

italiaserait : Cartelle esattoriali, più tempo per pagare le rate: le novità - stammiLontano : RT @Adnkronos: Cartelle esattoriali, più tempo per pagare le rate: le novità. #fisco - fisco24_info : Cartelle esattoriali, più tempo per pagare le rate: le novità: È una delle misure contenute nel decreto legge in ma… - Adnkronos : Cartelle esattoriali, più tempo per pagare le rate: le novità. #fisco - mamflo86 : @superpeppeball fin quando in Italia pagheremo programmatori a 1500 euro rimarranno solamente solo quelli scarsi. Q… -