“Un infarto lo ha portato via all’improvviso, nulla sarà come prima”. Italia in lutto per la morte di Luigi Amicone (Di martedì 19 ottobre 2021) IL SUO RICORDO A FINE ARTICOLO. Un infarto nella notte. Pneumotorace e conseguente arresto cardiaco. Soccorso d’urgenza, trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, è morto dopo pochi minuti. Aveva 65 anni. La politica e il giornalismo milanese sono in lutto per la scomparsa di Luigi Amicone, già consigliere comunale di Forza Italia non eletto alle ultime amministrative (605 preferenze), ma prima, decenni prima, tra i fondatori di Cl e poi del settimanale d’area Tempi, di cui era ancora direttore, ma soprattutto attivista di molte battaglie civili (perse) in Italia. Il referendum sul divorzio e poi l’aborto, il giustizialismo di Mani Pulite, l’eutanasia, i matrimoni gay. Sempre in campo, anche se sempre sconfitto. Un mese fa, ... Leggi su howtodofor (Di martedì 19 ottobre 2021) IL SUO RICORDO A FINE ARTICOLO. Unnella notte. Pneumotorace e conseguente arresto cardiaco. Soccorso d’urgenza, trasall’ospedale San Gerardo di Monza, è morto dopo pochi minuti. Aveva 65 anni. La politica e il giornalismo milanese sono inper la scomparsa di, già consigliere comunale di Forzanon eletto alle ultime amministrative (605 preferenze), ma, decenni, tra i fondatori di Cl e poi del settimanale d’area Tempi, di cui era ancora direttore, ma soprattutto attivista di molte battaglie civili (perse) in. Il referendum sul divorzio e poi l’aborto, il giustizialismo di Mani Pulite, l’eutanasia, i matrimoni gay. Sempre in campo, anche se sempre sconfitto. Un mese fa, ...

