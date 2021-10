Un anno di governo Acquaroli nelle Marche, dal Pnrr ai dipartimenti, dal sisma al Covid: 'Ecco il nostro cambio di passo' (Di martedì 19 ottobre 2021) ANCONA - Un anno di governo in 31 slides e 22 punti strategici con i dettagli dei progetti e dei fondi messi a disposizione. La fotografia dei primi dodici mesi della giunta di centrodestra - guidata ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 19 ottobre 2021) ANCONA - Undiin 31 slides e 22 punti strategici con i dettagli dei progetti e dei fondi messi a disposizione. La fotografia dei primi dodici mesi della giunta di centrodestra - guidata ...

Advertising

borghi_claudio : @cris_cersei E' la procedura... sempre applicata per umili lavoratori in sciopero come i facchini in questo caso qu… - dolores20943592 : RT @Thelma02559007: @borghi_claudio @6OD4EVER Io non spiego proprio niente, ma stare al governo con questi vuol dire essere complici delle… - Carolin70270912 : RT @Thelma02559007: @borghi_claudio @6OD4EVER Io non spiego proprio niente, ma stare al governo con questi vuol dire essere complici delle… - Thelma02559007 : @borghi_claudio @6OD4EVER Io non spiego proprio niente, ma stare al governo con questi vuol dire essere complici de… - IndomitusVirtus : RT @borghi_claudio: @cris_cersei E' la procedura... sempre applicata per umili lavoratori in sciopero come i facchini in questo caso qualch… -