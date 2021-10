Salvini a Lamorgese: "Si prenda le sue responsabilità, non sapete isolare venti imbecilli" (Di martedì 19 ottobre 2021) Salvini a Lamorgese: "Si prenda le sue responsabilità, non sapete isolare venti imbecilli. Non sono sbarcati da Marte: uno aveva il daspo, il rbraccialetto elettronico. Non abbiamo sentito una parola di autocritica su questo". "A parti invertite avreste chiesto l'invio dei caschi blu dell'Onu: vi rendete conto dell'ipocrisia che regna a sinistra? Buon lavoro signor ministro, se comincerà a farlo. Perché per ora non ce ne siamo ancora accorti". "Ministra Lamorgese, lei si è fatta mettere in scacco da dei ruba galline? Valutiamo molto negativamente la linea di auto deresponsabilizzazione, linea fissa della gestione del Viminale", aveva detto in Aula alla Camera, nel pomeriggio,il leghista Gianni Tonelli. Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021): "Sile sue, non. Non sono sbarcati da Marte: uno aveva il daspo, il rbraccialetto elettronico. Non abbiamo sentito una parola di autocritica su questo". "A parti invertite avreste chiesto l'invio dei caschi blu dell'Onu: vi rendete conto dell'ipocrisia che regna a sinistra? Buon lavoro signor ministro, se comincerà a farlo. Perché per ora non ce ne siamo ancora accorti". "Ministra, lei si è fatta mettere in scacco da dei ruba galline? Valutiamo molto negativamente la linea di auto deresponsabilizzazione, linea fissa della gestione del Viminale", aveva detto in Aula alla Camera, nel pomeriggio,il leghista Gianni Tonelli.

