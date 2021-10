Salemi – Pretelli: continua lo scontro con Andrea Roncato (Di martedì 19 ottobre 2021) Tra Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Andrea Roncato ormai è guerra. Dopo la presa in giro da parte dell’ex marito di Stefania Orlando verso le “star” che mostrano le parti intime al Grande Fratello Vip, infatti, i “Prelemi” si sono infuriati, dando il via ad un botta e risposta che ancora oggi continua. Tutto è nato qualche mese fa quando Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, aveva definito dei falliti tutti quelli che partecipavano al Grande Fratello Vip. L’uomo, poi aveva puntando il dito sopratutto contro coloro che andavano a “fare vedere la f…a al Festival di Venezia”. Chiaramente l’uomo si stava riferendo a Giulia Salemi e Dayane Mello, che proprio all’evento nella laguna si erano mostrate con un abito che lasciava intravedere un ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 19 ottobre 2021) Tra Giulia, Pierpaoloormai è guerra. Dopo la presa in giro da parte dell’ex marito di Stefania Orlando verso le “star” che mostrano le parti intime al Grande Fratello Vip, infatti, i “Prelemi” si sono infuriati, dando il via ad un botta e risposta che ancora oggi. Tutto è nato qualche mese fa quando, ex marito di Stefania Orlando, aveva definito dei falliti tutti quelli che partecipavano al Grande Fratello Vip. L’uomo, poi aveva puntando il dito sopratutto contro coloro che andavano a “fare vedere la f…a al Festival di Venezia”. Chiaramente l’uomo si stava riferendo a Giuliae Dayane Mello, che proprio all’evento nella laguna si erano mostrate con un abito che lasciava intravedere un ...

Advertising

Sottonaebasta : Dunque Pretelli e la Salemi si sposano ma loro ancora non lo sanno. Mi piscio #prelemi - Marycompagnone : RT @karm_a7930: Anche oggi apro Twitter e confermo ancora che PIERPAOLO PRETELLI E GIULIA SALEMI restano DEI GRAN SIGNORI, RESTANO NEL LORO… - prelemi648 : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non me la racconta gusta ??#prelemi - ioetesolonoi : Se Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non organizzano un matrimonio live per noi #prelemi, diventeranno per sempre… - Isabelros28 : RT @thatsslaura: Pierpaolo Pretelli l’unica persona che può imitare Giulia Salemi punto #prelemi #gfvipparty -