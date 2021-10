Orsato "assolto", l'Aia decide di non fermarlo (Di martedì 19 ottobre 2021) Nessuna punizione per il gol non dato alla Roma: farà un week end al Var, come di routine, tornando subito in campo nell'infrasettimanale Leggi su quotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Nessuna punizione per il gol non dato alla Roma: farà un week end al Var, come di routine, tornando subito in campo nell'infrasettimanale

Andrea_DiCarlo : @paolofranci17 in molti hanno “assolto” Orsato per questo non fallo di mano. Contesto la narrazione dei fatti, quel… -

Juve-Roma, Orsato sotto accusa: interviene l’AIA, la decisione Juve-Roma, Orsato nel mirino: i tifosi non ci stanno dopo la condotta arbitrale del direttore di gara. Interviene l'AIA.

