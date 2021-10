NBA 2021-2022: parte la stagione regolare. Brooklyn Nets favoriti, ma con il nodo Irving. Bucks e Lakers pronti alla sfida (Di martedì 19 ottobre 2021) Saranno subito sfide importanti, quelle che nella notte apriranno la lunga stagione NBA 2021-2022 di ritorno a 82 partite e a un calendario normale. Nel 75° anniversario della massima lega professionistica americana i Milwaukee Bucks riceveranno l’anello nella sfida con i Brooklyn Nets, mentre i Los Angeles Lakers ospiteranno i Golden State Warriors, che dovranno cercare un’identità più a stagione in corso che nelle sue fasi iniziali. Per i Bucks, rispetto alla squadra del titolo, non è cambiato troppo e soprattutto sono rimasti molti dei pezzi migliori attorno a Giannis Antetokounmpo. Non c’è più PJ Tucker, ma sono ancora in squadra Thanasis Antetokounmpo e Bobby Portis ed arrivati il cavallo di ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Saranno subito sfide importanti, quelle che nella notte apriranno la lungaNBAdi ritorno a 82 partite e a un calendario normale. Nel 75° anniversario della massima lega professionistica americana i Milwaukeericeveranno l’anello nellacon i, mentre i Los Angelesospiteranno i Golden State Warriors, che dovranno cercare un’identità più ain corso che nelle sue fasi iniziali. Per i, rispettosquadra del titolo, non è cambiato troppo e soprattutto sono rimasti molti dei pezzi migliori attorno a Giannis Antetokounmpo. Non c’è più PJ Tucker, ma sono ancora in squadra Thanasis Antetokounmpo e Bobby Portis ed arrivati il cavallo di ...

