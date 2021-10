Advertising

Corriere : Mura la madre morta nell’armadio: la scoperta dopo i sospetti della compagna - HuffPostItalia : Mura nell'armadio la madre morta e incassa la sua pensione per 2 anni - eccapecca : Mura la madre morta in un armadio per intascare la sua #pensione. - Italia_Notizie : Mura nell’armadio la madre morta e incassa la pensione. Erediterà la casa - globalistIT : Una storia terribile da Buccinasco #milano #orrore -

Orrore nel comune di Buccinasco alle porte di Milano. Per due anni ha tenuto il cadavere della madre all'interno di un armadio di casa per poterne così intascare la pensione da 1.700 euro al mese. A compiere il macabro gesto un 50enne. A ritrovare le spoglie della povera donna sono stati i carabinieri. L'uomo non voleva rinunciare a 1700 euro al mese: è stata la sua compagna a chiamare i carabinieri quando ha scoperto il fatto ...