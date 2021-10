Milano, baby gang in metrò: in 6 aggrediscono due 12enni per rubare gli zaini (Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ottobre 2021 - In sei contro due per rapinare gli zaini . Ieri mattina gli agenti della Polmetro hanno denunciato per tentata rapina pluriaggravata e lesioni personali sei minorenni di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 19 ottobre 2021), 19 ottobre 2021 - In sei contro due per rapinare gli. Ieri mattina gli agenti della Polmetro hanno denunciato per tentata rapina pluriaggravata e lesioni personali sei minorenni di ...

