Milan, Ibrahimovic: «Non meritavamo di fare punti. Fiducia per la qualificazione» (Di martedì 19 ottobre 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha così analizzato il ko del club rossonero contro il Porto. Ecco le sue parole Ai microfoni di Mediaset, Zlatan Ibrahimovic ha parlato dopo il ko del Milan con il Porto. SCONFITTA – «Sulle tre partite giocate questa è la peggiore che abbiamo fatto. Non meritavamo di portare a casa punti. Dobbiamo continuare, per tanti è la prima volta in Champions League. Portiamo questa esperienza in campionato e si vede». ASSENZE – «Ci sono giocatori che mancano ma questo è il calcio. Io sono appena tornato, sono contento ma mi servono più minuti per riprendere ritmo. Idem Bakayoko. Non voglio però avere scuse, dobbiamo continuare, imparare e fare meglio nella prossima partita». qualificazione – «Mancano 3 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Zlatan, attaccante del, ha così analizzato il ko del club rossonero contro il Porto. Ecco le sue parole Ai microfoni di Mediaset, Zlatanha parlato dopo il ko delcon il Porto. SCONFITTA – «Sulle tre partite giocate questa è la peggiore che abbiamo fatto. Nondi portare a casa. Dobbiamo continuare, per tanti è la prima volta in Champions League. Portiamo questa esperienza in campionato e si vede». ASSENZE – «Ci sono giocatori che mancano ma questo è il calcio. Io sono appena tornato, sono contento ma mi servono più minuti per riprendere ritmo. Idem Bakayoko. Non voglio però avere scuse, dobbiamo continuare, imparare emeglio nella prossima partita».– «Mancano 3 ...

