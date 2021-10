Mattarella promulga legge per voto a diciottenni per Senato

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di riforma costituzionale che prevede il voto ai diciottenn… - fattoquotidiano : Voto ai 18enni per eleggere il Senato: Mattarella promulga la legge di riforma costituzionale - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di riforma costituzionale che prevede il voto ai diciottenni per… - ProDocente : Il voto ai 18enni per il Senato è realtà: Mattarella promulga la legge di modifica costituzionale - tfabiani2 : RT @RaiNews: Interessati dalla riforma 4 milioni di giovani, tra i 18 e i 24 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella promulga

Il presidente Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di riforma costituzionale che prevede il voto ai diciottenni per il Senato. Si tratta, si legge sul sito del Quirinale, della "modifica all'art. 58 della Costituzione. Roma, 19 ottobre 2021 - Da oggi, o meglio dalle prossime elezioni politiche, anche i 18enni potranno esprimere il loro voto per la costituzione del Senato. Il Senato aveva approvato lo scorso luglio la riforma.