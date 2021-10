Manovra, verso taglio tasse di 8 miliardi e congedo parentale dei papà per 10 giorni (Di martedì 19 ottobre 2021) Otto miliardi dovrebbero essere stanziati in legge di bilancio per il taglio delle tasse. Lo si apprende da diverse fonti di governo, mentre è in corso la cabina di regia a Palazzo Chigi sul... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 19 ottobre 2021) Ottodovrebbero essere stanziati in legge di bilancio per ildelle. Lo si apprende da diverse fonti di governo, mentre è in corso la cabina di regia a Palazzo Chigi sul...

