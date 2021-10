Lamorgese alla Camera sugli scontri di Roma: “Strategia della tensione? Respingo le accuse” (Di martedì 19 ottobre 2021) Luciana Lamorgese respinge l’accusa che la polizia abbia perseguito la cosiddetta Strategia della tensione. Lo dice nell’informativa alla Camera sugli scontri di Roma del 9 ottobre: “C’è stata una lettura politica che tende ad accreditare la tesi di un disegno assecondato dal comportamento delle forze dell’ordine, devo respingere fermamente questa lettura”. LEGGI ANCHE: Tamponi a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Lucianarespinge l’accusa che la polizia abbia perseguito la cosiddetta. Lo dice nell’informativadidel 9 ottobre: “C’è stata una lettura politica che tende ad accreditare la tesi di un disegno assecondato dal comportamento delle forze dell’ordine, devo respingere fermamente questa lettura”. LEGGI ANCHE: Tamponi a L'articolo proviene da Inews.it.

