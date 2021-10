“I miei figli non li mando a scuola da 6 anni”. Heather Parisi, come vivono i due ragazzini (Di martedì 19 ottobre 2021) Negli ultimi tempi, va detto, quando si sente il nome di Heather Parisi, di pari passo, arriva la polemica. Ed è ciò che è successo anche in queste ultime ore, a causa di un suo post in cui ha esordito raccontando dell’ultimo anno e mezzo di pandemia e in particolare dell’effetto che ha avuto sui bambini per poi passare a parlare del modo in cui educa i suoi. Per Heather Parisi il coronavirus, e la realtà che ne è conseguita, ha costretto i più piccoli a “comportarsi come adulti”. Non solo perché secondo lei adesso sarebbero molto più nervosi per l’esagerata alimentazione, durante il periodo di lockdown, e per il mancato esercizio fisico e sociale. Fin qui tutto normale, poi però ha parlato dell’abuso “di quell’orribile e inutile strumento di oppressione che si chiama mascherina” e rivelato che i ... Leggi su tuttivip (Di martedì 19 ottobre 2021) Negli ultimi tempi, va detto, quando si sente il nome di, di pari passo, arriva la polemica. Ed è ciò che è successo anche in queste ultime ore, a causa di un suo post in cui ha esordito raccontando dell’ultimo anno e mezzo di pandemia e in particolare dell’effetto che ha avuto sui bambini per poi passare a parlare del modo in cui educa i suoi. Peril coronavirus, e la realtà che ne è conseguita, ha costretto i più piccoli a “comportarsiadulti”. Non solo perché secondo lei adesso sarebbero molto più nervosi per l’esagerata alimentazione, durante il periodo di lockdown, e per il mancato esercizio fisico e sociale. Fin qui tutto normale, poi però ha parlato dell’abuso “di quell’orribile e inutile strumento di oppressione che si chiama mascherina” e rivelato che i ...

