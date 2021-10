Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Angelina Melnikova impartisce la lezione, prima nell’all-around e pass per tutte le finali (Di martedì 19 ottobre 2021) Angelina Melnikova ha ribadito di essere la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro all-around ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. A Kitakyushu (Giappone) la russa ha strabiliato nel turno di qualificazione, chiudendo al comando con uno schiacciante 57.065. La 21enne, bronzo sul giro completo alle Olimpiadi di Tokyo 202, ha sbagliato poco o nulla: 14.466 al volteggio (quarta nella classifica di specialità), 14.466 alle parallele (6.3 il D Score, quarta), 14.033 alla trave (5.6 la nota di partenza, seconda), 14.100 (5.8) al corpo libero dove è seconda. Qualificata a tutte le finali di specialità e favorita per il trionfo all-around, come da pronostico della vigilia. La ribattezzata Miss ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021)ha ribadito di essere la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro all-aidi. A Kitakyushu (Giappone) la russa ha strabiliato nel turno di qualificazione, chiudendo al comando con uno schiacciante 57.065. La 21enne, bronzo sul giro completo alle Olimpiadi di Tokyo 202, ha sbagliato poco o nulla: 14.466 al volteggio (quarta nella classifica di specialità), 14.466 alle parallele (6.3 il D Score, quarta), 14.033 alla trave (5.6 la nota di partenza, seconda), 14.100 (5.8) al corpo libero dove è seconda. Qualificata aledi specialità e favorita per il trionfo all-, come da pronostico della vigilia. La ribattezzata Miss ...

Advertising

infoitsport : Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Asia D'Amato in Finale al volteggio! Impresa storica, prima italiana a riuscir… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: l'Italia esulta, le Fate strappano quattro finali! - LIRRIVERENTE3 : Ginnastica artistica, Mondiali 2021: l’Italia conquista 4 finali! Le gemelle D’Amato ed Elisa Iorio fanno festa - peterkama : Ginnastica artistica, Mondiali 2021: l’Italia conquista 4 finali! Le gemelle D’Amato ed Elisa Iorio fanno festa - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia a un passo da 4 finali. Iorio e le gemelle D’Amato tra l… -