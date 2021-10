Forse Dimitrov non è ancora finito

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 19 ottobre 2021) Grigorè ricomparso nel deserto californiano una decina di giorni fa. Sui campi di cemento di Indian Wells, con sparute palme sullo sfondo, in un set a metà tra il Coachella e Easy Rider, vediamo Grigorgiocare a tennis a torso nudo per celebrare sé stesso. La sua bellezza classica da modello, nato per recitare nelle pubblicità kitsch e massimaliste di Versace. In California fa caldo, masi piace, e gli piace sentire gli occhi bollenti delle persone che gli stanno intorno. Quindi sbraccia qualche dritto e qualche rovescio con assoluta rilassatezza, prima che una donna dagli spalti gli gridi “You made my day!”, eallora sorride, del sorriso di chi lo sa e non ha bisogno di conferme, e poi risponde, mentre raccoglie una pallina da terra, “No, you you made my day”, e la donna si lascia ...