Filippi: “Turris? Ci siamo assunti le nostre colpe. Stiamo intervenendo” (Di martedì 19 ottobre 2021) Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo alla vigilia del match tra i rosanero e la Virtus Francavilla Leggi su mediagol (Di martedì 19 ottobre 2021) Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo alla vigilia del match tra i rosanero e la Virtus Francavilla

Advertising

ILOVEPACALCIO : Filippi: «Troppe amnesie contro la Turris che non possiamo permetterci, vogliamo riscattarci» - Ilovepalermocalcio - tifosipalermoit : se contro la Turris la formazione era praticamente fatta fra infortuni e squalifiche, per il turno infrasettimnana… - PalermoToday : Palermo-Turris, De Rose non usa mezzi termini: 'Non si possono fare queste figure di m....' - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Turris-Palermo. Filippi: «Sono il primo colpevole, ho visto un’involuzione mentale»' - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Turris-Palermo, disastro rosanero al ‘Liguori’: l’analisi di Filippi -

Ultime Notizie dalla rete : Filippi Turris Palermo, 'tre' passi indietro: così la promozione è impossibile Leggi notizie correlate ? Filippi: "Avrò sbagliato alcune valutazioni" ? Filippi: "Dobbiamo dare continuità contro la Turris" ? Filippi: "Buona prestazione, non vedevo l'ora di salutare Zeman" Adesso ...

Palermo, ottobre nero: nel 2020 la sconfitta a Bisceglie, ora la Turris... Con la Turris è arrivata però una sconfitta grave almeno quanto quella di Bisceglie, anche se ... anche perché il Palermo di Filippi è sicuramente più forte e più pronto di quello che era il Palermo di ...

Filippi: “Turris? Ci siamo assunti le nostre colpe. Stiamo intervenendo” Mediagol.it Filippi: “Fiducia società? Ho parlato con la dirigenza. Silipo, Valente e Almici ok” Giacomo Filippi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Palermo-Virtus Francavilla. Il tecnico dei rosanero ha fatto il punto della situazione dopo la pesante sconfitta rimediata dai rosa i ...

Filippi: “Turris? Ci siamo assunti le nostre colpe. Stiamo intervenendo” Il Palermo si appresta a tornare in campo dopo la pesante batosta rimediata sul campo della Turris per tre a zero. I rosanero affronteranno mercoledì sera alle ore 21.00 la Virtus Francavilla tra le p ...

Leggi notizie correlate ?: "Avrò sbagliato alcune valutazioni" ?: "Dobbiamo dare continuità contro la" ?: "Buona prestazione, non vedevo l'ora di salutare Zeman" Adesso ...Con laè arrivata però una sconfitta grave almeno quanto quella di Bisceglie, anche se ... anche perché il Palermo diè sicuramente più forte e più pronto di quello che era il Palermo di ...Giacomo Filippi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Palermo-Virtus Francavilla. Il tecnico dei rosanero ha fatto il punto della situazione dopo la pesante sconfitta rimediata dai rosa i ...Il Palermo si appresta a tornare in campo dopo la pesante batosta rimediata sul campo della Turris per tre a zero. I rosanero affronteranno mercoledì sera alle ore 21.00 la Virtus Francavilla tra le p ...