Elisabetta II rifiuta il premio per l'anziano dell'anno: «Si è vecchi quando ci si sente vecchi» (Di martedì 19 ottobre 2021) L'età non è solo un fatto di numeri, e la sovrana lo sa bene. Per questo ha rifiutato un premio legato ai suoi 95 anni. «Non ho i requisiti», ha fatto sapere tramite il suo segretario privato, «Spero troviate un più degno destinatario» Leggi su vanityfair (Di martedì 19 ottobre 2021) L'età non è solo un fatto di numeri, e la sovrana lo sa bene. Per questo hato unlegato ai suoi 95 anni. «Non ho i requisiti», ha fatto sapere tramite il suo segretario privato, «Spero troviate un più degno destinatario»

Advertising

antonia53 : Grande!!! ?? ?? ?? La regina Elisabetta rifiuta il premio dedicato agli anziani: «Vecchio è chi si sente di esserlo»… - antoguerrera : Inimitabile, irresistibile, unica. ?? 'Vecchio è chi vecchio si sente': la Regina Elisabetta rifiuta un premio per… - Nonsidicepiacer : “Si è vecchi, quando ci sente vecchi” Rifiuta il premio per il “vecchietto/a” dell’anno e manda la nuora Camilla.… - lacittanews : 'Vecchietto migliore dell’anno': ad offrirlo la rivista britannica The Oldie, dedicata alla terza età. The Queen ri… - michiamofenice : La regina rinuncia pure ad un premio...non adatto a lei?? -