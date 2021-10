E ora Facebook se la prende con i giornalisti che parlano del social in maniera indipendente (Di martedì 19 ottobre 2021) È arrivato il momento della resa dei conti. Un atteggiamento davvero incredibile da parte di Facebook contro i giornalisti per le inchieste che sono state pubblicate o – come in questo caso – che stanno per essere pubblicate sul social network. Un thread del genere, come quello postato dall’account Twitter ufficiale di Facebook Newsroom e firmato dal vicepresidente delle Comunicazioni della piattaforma John Pinette, dovrebbe essere la notizia del giorno su tutti i giornali per le sue implicazioni. Invece, è quasi passato sotto silenzio. Praticamente, Facebook ha annunciato quali saranno le sue future strategie nei confronti della stampa. LEGGI ANCHE > La risposta di Facebook al report che dice che non sa fermare l’odio sui social Facebook contro ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 ottobre 2021) È arrivato il momento della resa dei conti. Un atteggiamento davvero incredibile da parte dicontro iper le inchieste che sono state pubblicate o – come in questo caso – che stanno per essere pubblicate sulnetwork. Un thread del genere, come quello postato dall’account Twitter ufficiale diNewsroom e firmato dal vicepresidente delle Comunicazioni della piattaforma John Pinette, dovrebbe essere la notizia del giorno su tutti i giornali per le sue implicazioni. Invece, è quasi passato sotto silenzio. Praticamente,ha annunciato quali saranno le sue future strategie nei confronti della stampa. LEGGI ANCHE > La risposta dial report che dice che non sa fermare l’odio suicontro ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Continuerà a venire picconata ogni giorno e prima o poi qualcuno dei bersagli vari non subirà solo insulti ma si fa… - robertosaviano : Su 'Leggermente fuori fuoco' (@7corriere) un post Facebook di Luca Morisi del 21 aprile 2019: Salvini che imbraccia… - gualtierieurope : ?? DIRETTA Tutti in Piazza del Popolo con Roberto Gualtieri per la chiusura della campagna elettorale. Ora Gualti… - Virdiesse : Anche oggi rubrica provo a spiegarlo facile sul @fattoquotidiano in edicola: cosa significa e implica l'annuncio da… - carlamartamari : RT @_Nico_Piro_: Continuerà a venire picconata ogni giorno e prima o poi qualcuno dei bersagli vari non subirà solo insulti ma si farà male… -