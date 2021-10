Da Roma: “Manolas-Napoli storia finita, il difensore vuole andare via” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Manolas e il Napoli pronti a dirsi addio, il difensore greco secondo Giuseppe Falcao vuole andare via. Sulle tracce del centrale c’è sempre l’Olympiacos. Manolas-Napoli storia finita L’errore che ha permesso a Morata di siglare la rete del momentaneo vantaggio della Juventus al ‘Maradona’ è costato molto caro a Kostas Manolas, scivolato nelle gerarchie spallettiane alle spalle di Amir Rrahmani, nuovo partner difensivo di Kalidou Koulibaly. Dopo aver perso il posto da titolare, Manolas ha dovuto fare i conti fare i conti con i problemi fisici: trauma contusivo distorsivo alla caviglia per il greco. L’ex Olympiacos secondo il bollettino diramato dalla SSC Napoli, ha recuperato ed è ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 20 ottobre 2021)e ilpronti a dirsi addio, ilgreco secondo Giuseppe Falcaovia. Sulle tracce del centrale c’è sempre l’Olympiacos.L’errore che ha permesso a Morata di siglare la rete del momentaneo vantaggio della Juventus al ‘Maradona’ è costato molto caro a Kostas, scivolato nelle gerarchie spallettiane alle spalle di Amir Rrahmani, nuovo partner difensivo di Kalidou Koulibaly. Dopo aver perso il posto da titolare,ha dovuto fare i conti fare i conti con i problemi fisici: trauma contusivo distorsivo alla caviglia per il greco. L’ex Olympiacos secondo il bollettino diramato dalla SSC, ha recuperato ed è ...

