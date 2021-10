Chirurgia | De Dominicis Johnson & Johnson | “Digitalizzazione parola chiave per ripartire”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Adnkronos Salute) - “Usciamo da un periodo pandemico che ha piegato il nostro Paese, noi siamo a fianco dell'Italia e di una comunità scientifica come Acoi che deve prima di tutto riportare i pazienti a trattarsi. Questo significa supportare le associazioni di pazienti e le società scientifiche nel riportare i pazienti ad effettuare gli screening per poter essere trattati prima e in maniera più efficace ed efficiente”. Così Silvia De, Amministratore Delegato diMedical Italia, in occasione del 39° Congresso Nazionale di Acoi, l'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani. Con la sua presenzaconferma il suo supporto al lavoro dei ...