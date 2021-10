Caso tamponi, due mesi a Lotito e cinque a Pulcini (Di martedì 19 ottobre 2021) La corte federale d’appello della Figc ha sanzionato con una squalifica di due mesi il presidente della Lazio Claudio Lotito e di cinque mesi il medico del club Ivo Pulcini in merito al Caso tamponi. Lo apprende LaPresse. Per la società biancoceleste anche 50mila euro di multa. Il processo bis in corte federale si è svolto dopo il rinvio del Collegio di garanzia del Coni. Leggi su footdata (Di martedì 19 ottobre 2021) La corte federale d’appello della Figc ha sanzionato con una squalifica di dueil presidente della Lazio Claudioe diil medico del club Ivoin merito al. Lo apprende LaPresse. Per la società biancoceleste anche 50mila euro di multa. Il processo bis in corte federale si è svolto dopo il rinvio del Collegio di garanzia del Coni.

