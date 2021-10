“Beccate, lo stanno facendo in segreto”. GF Vip, fuoco sulle 3 concorrenti: “Sono d’accordo, ecco le prove” (Di martedì 19 ottobre 2021) Si è svolta una nuova puntata in diretta del ‘GF Vip 6’ e non Sono mancate polemiche e commozioni. C’è stato un furibondo scontro tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. C’è anche stato il racconto commovente di Lulù Selassié, vittima di revenge porn quando aveva appena 15 anni. Ma adesso sta circolando in rete un video, che incastrerebbe alcune concorrenti del reality show di Canale 5. Si sarebbero infatti rese protagoniste di un accordo segreto, prima dell’appuntamento televisivo. A proposito di Lulù, la giovane ha rivelato: “Ho dei comportamenti infantili e non è soltanto per colpa mia. Nella mia vita ho avuto persone che mi hanno fatto delle cose brutte e pesanti. Hanno creato in me delle insicurezze e delle debolezze, non riesco a cancellare queste situazioni. Un uomo mi seguiva ovunque e mi ha ricattato per alcuni scatti. Mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Si è svolta una nuova puntata in diretta del ‘GF Vip 6’ e nonmancate polemiche e commozioni. C’è stato un furibondo scontro tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. C’è anche stato il racconto commovente di Lulù Selassié, vittima di revenge porn quando aveva appena 15 anni. Ma adesso sta circolando in rete un video, che incastrerebbe alcunedel reality show di Canale 5. Si sarebbero infatti rese protagoniste di un accordo, prima dell’appuntamento televisivo. A proposito di Lulù, la giovane ha rivelato: “Ho dei comportamenti infantili e non è soltanto per colpa mia. Nella mia vita ho avuto persone che mi hanno fatto delle cose brutte e pesanti. Hanno creato in me delle insicurezze e delle debolezze, non riesco a cancellare queste situazioni. Un uomo mi seguiva ovunque e mi ha ricattato per alcuni scatti. Mi ...

Advertising

Biancon3ro1897 : @Quellaerre Be ci stanno tutti i presupposti per restare silenzioso come suoneria ma farla bippare solo con i messa… -