Amici 21: Alessandra ha studiato danza nella stessa scuola di Domenico (Di martedì 19 ottobre 2021) Alessandra di Amici 21 è anche ballerina Nelll’ultimo pomeridiamo di Amici 21 Elisabetta ha dovuto affrontare una sfida (questa parte è andata in onda lunedì) contro una cantante, Alessandra, scelta da Lorella Cuccarini. Proprio la sfidante, a seguito del giudizio di Carlo Di Francesco, ha vinto e quindi ha ottenuto il banco. In pochi però L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 19 ottobre 2021)di21 è anche ballerina Nelll’ultimo pomeridiamo di21 Elisabetta ha dovuto affrontare una sfida (questa parte è andata in onda lunedì) contro una cantante,, scelta da Lorella Cuccarini. Proprio la sfidante, a seguito del giudizio di Carlo Di Francesco, ha vinto e quindi ha ottenuto il banco. In pochi però L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : #Amici21, una delle cantanti ha studiato danza nella stessa scuola della new entry Domenico - psychosaru : sto recuperando amici e a me piace meda alessandra e a prescindere secondo me doveva entrare ma urlo non al posto d… - ParliamoDiNews : ‘Amici 21’ Ecco dove abbiamo già visto la new entry Alessandra Ciccariello | Il Vicolo delle News #amici #abbiamo… - Novella_2000 : Abbiamo già visto la nuova allieva di Amici Ale in un altro famoso programma tv - la_akasette : @miriamblu16 @hbpmar13 ??????Annalisa è una delle artiste femminili di amici che apprezzo di più. Cioè apparte Emma e… -