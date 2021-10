Zenit-Juventus, Allegri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Juventus, dopo il pessimo esordio stagionale, vuole tornare a sorridere contro lo Zenit nel match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 19 ottobre alle ore 13:45 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) La, dopo il pessimo esordio stagionale, vuole tornare a sorridere contro lonel match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Il tecnico bianconero Massimilianoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di martedì 19 ottobre alle ore 13:45 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

