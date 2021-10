Wanda Nara si toglie l’anello | addio ad Icardi?

Leggi su piusanipiubelli

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La crisi tra Maurocontinua a incuriosire tutto il mondo. Se di recente i due sembravano aver fatto pace, infatti, in queste ore l’ex opinionista del Grande Fratello si è mostrata senza anello al dito. Come staranno le cose? La storia è questa: alcuni giornali di gossip di recente hanno cominciato a suggerire che tra Mauro, calciatore del PSG, e la moglie e managerci fosse una crisi. Poco dopo al donna ha pubblicato alcune stories in cui alludeva ad un tradimento, seguite dalle foto dei figli in aereo, diretti insieme a lei a Milano. Sembra che la donna abbia deciso di passare qualche giorno in Italia per stare lontana dai gossip e, forse, anche dal marito fedifrago. Mentre si indicava Eugenia Suarez come possibile “amante” dell’atleta, però, lo ...