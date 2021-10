Video l’Eredità 18 ottobre 2021: Luigi Zehender (Di lunedì 18 ottobre 2021) l’Eredità di lunedì 18 ottobre 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è ancora Luigi Zehender di Napoli. Luigi vive attualmente a Frascati. E’ imprenditore nel settore vitivinicolo. E’ laureato in Giurisprudenza e fidanzato con Agnese. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 105.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 18 ottobre 2021)di lunedì 18. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è ancoradi Napoli.vive attualmente a Frascati. E’ imprenditore nel settore vitivinicolo. E’ laureato in Giurisprudenza e fidanzato con Agnese. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 105.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A ...

Advertising

MassimoColucc13 : RT @Luca_Borromeo: Guarda #online la puntata del #famoso #programmaTV #Forum, intitolata '1° #moglie e 2° #marito', a cui io partecipo impe… - MassimoColucc13 : RT @Luca_Borromeo: Guarda #online la puntata del #famoso #programmaTV #Forum, intitolata '1° #moglie e 2° #marito', a cui io partecipo impe… - its__lilo_bitch : il modo in cui a livello di meme jo activist squillo sta prendendo l’eredità del trono di matilde brandi dell’anno… - GianlucaOdinson : Spiral - L'eredità di Saw, su Prime Video in streaming da oggi - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Spiral - L'eredità di Saw, su Prime Video in streaming da oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Video l'Eredità 16 ottobre 2021: Camilla di Roma Ascolti Tv Blog