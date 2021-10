Uomini e Donne anticipazioni 18 ottobre: in puntata Marcello Messina lascia definitivamente Ida Platano (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Uomini e Donne le conoscenze tra Dame e Cavalieri stanno andando avanti. Gemma Galgani ha conosciuto in prima battuta Pierluigi, ma, poco dopo, la relazione si è chiusa con una lite. Adesso, la famosa Dama torinese ha trovato un nuovo Cavaliere, che sembra prenderla tanto. Si tratta di Costabile, con cui Gemma Galgani si è scambiata già un bacio appassionato. Anche Ida Platano ha approfondito una conoscenza molto importante con Marcello Messina, protagonisti delle nuove anticipazioni. Uomini e Donne anticipazioni 18 ottobre: Marcello Messina chiude di nuovo con Ida Platano Quest’anno Ida Platano è tornata protagonista del parterre di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ale conoscenze tra Dame e Cavalieri stanno andando avanti. Gemma Galgani ha conosciuto in prima battuta Pierluigi, ma, poco dopo, la relazione si è chiusa con una lite. Adesso, la famosa Dama torinese ha trovato un nuovo Cavaliere, che sembra prenderla tanto. Si tratta di Costabile, con cui Gemma Galgani si è scambiata già un bacio appassionato. Anche Idaha approfondito una conoscenza molto importante con, protagonisti delle nuove18chiude di nuovo con IdaQuest’anno Idaè tornata protagonista del parterre di ...

