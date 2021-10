Serie A | Dal Pino duro con DAZN | “inaccettabile quello che è successo”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il campionato diA entra sempre più nel vivo, sono tante le squadre in corsa per vincere lo scudetto. Nel corso della trasmissione Radio anch’io sport ha parlato il presidente della LegaA Paolo Dal: “le piccole società sono il cuore del nostro campionato. Ci sono partite avvincenti con tutte le squadre che possono ambire a posizioni di classifica diverse, loro sono fondamentali e possono essere il messaggio più bello”. Infine sui problemi riscontrati da: “ha acquisito i diritti e la nostra struttura aveva fatto tutte le verifiche sulla possibilità di trasmettere il campionato sulla banda larga e le condizioni c’erano e ci sono. Èche è, anche se nelle ultime domeniche qualcosa di meglio si è visto. È la prima volta ...

Advertising

EnricoTurcato : 30 vittorie di fila in campionato. TRENTA. Nessuno negli ultimi 15 anni ci era mai riuscito nella Serie A femminile… - OptaPaolo : 30 - La Juventus è la prima squadra che è riuscita a ottenere 30 successi di fila in Serie A da quando Opta raccogl… - Raiofficialnews : Il primo disco, il rapporto con i fan, la consacrazione, i film e i grandi successi: @RaiPlay racconta @ligabue in… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA SERIE A - Dal Pino: 'Al Governo chiediamo la rateizzazione dei contributi fiscali e sulle sponsorizzazioni del bet… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA SERIE A - Dal Pino: 'Disservizi DAZN? Inaccettabili, ora le cose stanno andando meglio' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Dal

"Abbiamo due date per disputare la Supercoppa Italiana: il 22 dicembre e il 5 gennaio 2022". Lo dice PaoloPino, presidente della Lega diA, a Radio Anch'io lo sport, a proposito della data della prossima Supercoppa Italiana fra Inter e Juventus. "Stiamo parlando con i rappresentanti dell'Arabia ...Di cosa si tratta e qual è il suo compenso per la carica ricoperta Il ruolo di sindaco comporta unadi responsabilità di non poco conto. Questo a prescinderecomune in cui si viene eletti. ...Fable: novità in vista nel giorno dell'anniversario della serie | Microsoft ci ricorda del 18 ottobre di sedici anni fa.Come ogni lunedì il report di Pianeta Basket si concentra sulle migliori prestazioni delle italiane della giornata trascorsa ...