Sarà lo svizzero Scharer l'arbitro di Zenit-Juventus (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’Uefa ha designato lo svizzero Sandro Scharer come arbitro di Zenit-Juventus, gara valida per il Gruppo H di Champions League in programma mercoledì 21 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Assistenti i connazionali Stephane De Almeida e Bekim Zogaj, Alain Bieri quarto ufficiale; al Var il tedesco Bastian Dankert, lo svizzero Fedayi San all’Avar. Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’Uefa ha designato loSandrocomedi, gara valida per il Gruppo H di Champions League in programma mercoledì 21 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Assistenti i connazionali Stephane De Almeida e Bekim Zogaj, Alain Bieri quarto ufficiale; al Var il tedesco Bastian Dankert, loFedayi San all’Avar.

Milo Rau, Everywoman. Al confine della vita ... le tocca recitare sé stessa, la parte interessante, quella che presto non ci sarà più. Questo ... come nella poetica di Milo Rau, pur non trattandosi in assoluto del miglior lavoro del regista svizzero,...

