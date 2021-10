Retroscena Gazzetta dello Sport | “Handanovic a Sarri | ‘Perché non hai fatto come Bielsa?' ”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 ottobre 2021) A differenza di Juventus-Roma, polemiche arbitrali se ne sono viste poche durante Lazio-Inter. In compenso, tanto spazio per l’episodio del gol di Felipe Anderson che non ferma il gioco nonostante il problema di Dimarco, fermo a terra. Una polemica che si è trascinata negli spogliatoi e a bordocampo,riporta lache cita untra, tecnico biancoceleste, e, poco dopo il fischio finale di Irrati: “Perché non vi siete fermati?”. “Ma io, più che alzare la mano verso i miei, cos’altro potevo fare?”. “Potevi fare, lo ricordi?“. Il portiere si riferisce all’episodio dell’aprile 2019, durante Leeds-Aston Villa, quando il tecnico argentino, dopo un gol dei ...