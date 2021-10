Reguilon racconta salvataggio a tifoso in Newcastle-Tottenham | “Era a terra

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Reguilon racconta

ItaSportPress

... "ListItem", "position": 2, "name": "Premier League", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/premier - league/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "...Ride, José Mourinho, quandodel suo rapporto con il social che ha scoperto poco prima ... quando era al Tottenham, ha pubblicato il prosciutto che gli ha regalato, mentre da quando è ...L'esterno Spurs ha avvisato l'arbitro che qualcosa non andava sugli spalti. Il suo intervento e quello pronto dei medici ha salvato la vita al fan ...Gli Spurs vincono 3-2 in casa dei bianconeri che celebrano l'acquisto del club da parte di un ricchissimo fondo saudita. Lunga sospensione per un malore di un ragazzo in tribuna ...