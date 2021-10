Queste foto non ritraggono «portuali in rivolta» contro il green pass (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il 18 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine circolata nei giorni scorsi sull’app di messaggistica istantanea. L’immagine oggetto della nostra verifica contiene cinque foto, che mostrano altrettante folle riunite, secondo chi ha creato o diffuso l’immagine, rispettivamente a Ravenna, Trieste, Genova, Messina e Livorno. Le fotografie sono precedute dal testo: «portuali in rivolta». L’immagine oggetto della nostra verificaSi tratta di immagini presentate senza il giusto contesto, utilizzate per veicolare una notizia falsa. La prima fotografia, che secondo il contenuto oggetto della nostra verifica sarebbe stata scattata a Ravenna, ritrae in realtà un raduno dei conservatori americani ... Leggi su facta.news (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il 18 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine circolata nei giorni scorsi sull’app di messaggistica istantanea. L’immagine oggetto della nostra verifica contiene cinque, che mostrano altrettante folle riunite, secondo chi ha creato o diffuso l’immagine, rispettivamente a Ravenna, Trieste, Genova, Messina e Livorno. Legrafie sono precedute dal testo: «in». L’immagine oggetto della nostra verificaSi tratta di immagini presentate senza il giusto contesto, utilizzate per veicolare una notizia falsa. La primagrafia, che secondo il contenuto oggetto della nostra verifica sarebbe stata scattata a Ravenna, ritrae in realtà un raduno dei conservatori americani ...

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - sheisale4 : RT @sepiatonesskies: Al momento queste sono le quattro foto che voglio sulla mia tomba. Grazie. - hevronstairs : ho ritrovato queste foto e mi mancano molto i capelli :/ - CrescenzoFilo : RT @MelekKirazHK: Quanto ho amato queste foto!???? #LoveIsInTheAir - _eeleni : spiace, o forse no, ma io queste ultime foto le prendo come una vera e propria conferma -