Non ci sono più le hit parade di una volta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Salire al primo posto vendendo solo qualche centinaio di cd e vinili, nel 2021 si può. L'era della musica liquida e immateriale ha cambiato per sempre volto alla mitica hit parade, quella che un tempo assegnava la Top Ten ai 10 artisti che in una settimana avevano venduto il maggior numero di 33, 45 giri e musicassette. Altri tempi, oggi la musica si ascolta e si acquista dappertutto e le classifiche di vendita (Top of The Music FIMI/GfK) sono diventate una complessa fotografia del presente. Un esempio su tutti: i numeri che portano un album in vetta alla hit parade tengono insieme le vendite fisiche di cd e vinili (inclusi quelli comprati via e-commerce), l'acquisto del disco in download e i clic effettuati sulle piattaforme di streaming Premium (per cui si paga un abbonamento mensile) come Spotify e Apple Music per intenderci. ... Leggi su panorama (Di lunedì 18 ottobre 2021) Salire al primo posto vendendo solo qualche centinaio di cd e vinili, nel 2021 si può. L'era della musica liquida e immateriale ha cambiato per sempre volto alla mitica hit, quella che un tempo assegnava la Top Ten ai 10 artisti che in una settimana avevano venduto il maggior numero di 33, 45 giri e musicassette. Altri tempi, oggi la musica si ascolta e si acquista dappertutto e le classifiche di vendita (Top of The Music FIMI/GfK)diventate una complessa fotografia del presente. Un esempio su tutti: i numeri che portano un album in vetta alla hittengono insieme le vendite fisiche di cd e vinili (inclusi quelli comprati via e-commerce), l'acquisto del disco in download e i clic effettuati sulle piattaforme di streaming Premium (per cui si paga un abbonamento mensile) come Spotify e Apple Music per intenderci. ...

Advertising

borghi_claudio : Dovete imparare a muovervi e combattere anche quando la cosa non vi tocca. Quanti sono i lavoratori dipendenti o st… - Ruffino_Lorenzo : Questa notizia del Corriere è falsa. Le somministrazioni nell'ultimo mese sono state molte di meno del mese precede… - AAlciato : È telegenico, quindi per fortuna le immagini sono chiare. In tv viene bene, quindi per fortuna non possono esserci… - repelloidiotas : @ricciotibetano0 Perché erano d'accordo! Raffa deve negare, non può dirlo apertamente perché è vietato dal gioco ma… - DRTM96 : RT @RaphaelRaduzzi: Questa giornata segna un punto di non ritorno. Ci sono tante brave persone tra i miei ex colleghi 5s ed in altri parti… -