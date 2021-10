Inchiesta sulle mascherine, Domenico Arcuri indagato per peculato e abuso d’ufficio (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’ex commissario all’emergenza Covid entra nell’Inchiesta della procura di Roma sulla fornitura di dispositivi di protezione che coinvolge anche l’intermediario Mario Benotti Leggi su corriere (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’ex commissario all’emergenza Covid entra nell’della procura di Roma sulla fornitura di dispositivi di protezione che coinvolge anche l’intermediario Mario Benotti

FrancescoBonif1 : 132000, è lo spaventoso numero dei morti di Covid. Se qualcuno ha lucrato sulle mascherine mentre non ce ne erano a… - ItaliaViva : Chiediamo una Commissione d'Inchiesta per fare chiarezza sulle spese e sulla gestione dell'emergenza Covid. Il Paes… - enricopaoli1 : L'ex Commissario per l'Emergenza Covid, #DomenicoArcuri , è stato ascoltato dai pubblici ministeri Varone e Tucci d… - PKarpoi : RT @Corriere: Inchiesta sulle mascherine, Domenico Arcuri indagato per peculato e abuso d’ufficio - raffaellamucci1 : RT @Corriere: Inchiesta sulle mascherine, Domenico Arcuri indagato per peculato e abuso d’ufficio -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta sulle Domenico Arcuri sentito in Procura sull'inchiesta mascherine L'ex commissario per l'emergenza Covid - 19 Domenico Arcuri sabato scorso è stato sentito dai pm Varone e Tucci della Procura di Roma, in relazione alla nota inchiesta sulle mascherine per le fattispecie di abuso d'ufficio e peculato. Lo rende noto l'ufficio stampa dell'ex Commissario per l'emergenza Covid19. È stato così possibile 'un confronto e un ...

