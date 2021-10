Inchiesta mascherine, sequestro 800 mln dispositivi irregolari (Di lunedì 18 ottobre 2021) commenta Su disposizione della Procura di Roma sono state sequestrate dalla Gdf oltre 800 milioni di mascherine provenienti dalla Cina risultate 'non regolari'. L'attività di sequestro è stata svolta, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 ottobre 2021) commenta Su disposizione della Procura di Roma sono state sequestrate dalla Gdf oltre 800 milioni diprovenienti dalla Cina risultate 'non regolari'. L'attività diè stata svolta, ...

Advertising

repubblica : Inchiesta mascherine: l'ex commissario all'emergenza Covid Arcuri indagato per peculato, abuso d'ufficio e corruzio… - ilpost : L’ex commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri è indagato nell’inchiesta sull’acquisto di 800 milioni d… - Adnkronos : Inchiesta #mascherine, #Arcuri indagato per peculato e abuso d'ufficio. #covid - avespartacus : RT @Agenzia_Italia: ?? #BreakingNews Domenico #Arcuri è indagato per peculato e abuso d'ufficio nell'inchiesta sulle #mascherine dalla Cina… - CosettaGiordano : RT @reportrai3: Mascherine dalla Cina, #Arcuri indagato per peculato e abuso d'ufficio ?? -