Il centrosinistra vince i ballottaggi. I numeri di Roma, Torino e Trieste (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Sarò il sindaco di tutti, delle Romane e dei Romani, di tuta la città". Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma, e parla dalla sede del suo comitato elettorale a Roma, accolto da un grande applauso prima di parlare e da cori "Roberto sindaco di Roma". Ha ringraziato il suo oppositore al ballottaggio, Enrico Michetti, così come la sindaca uscente Virginia Raggi e Carlo Calenda, candidato che al primo turno ha preso più voti di lista. I numeri DI GUALTIERI I numeri non sono ancora definitivi, ma la terza proiezione Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio per le comunali di Roma si amplia il vantaggio del candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri, al 60,1%, mentre Enrico Michetti, candidato ...

gennaromigliore : Il centrosinistra vince quando a trazione riformista e non populista. Due belle vittorie di Lorusso e Gualtieri a T… - repubblica : Comunali, anche a Varese vince il centrosinistra col sindaco uscente Galimberti. Lo sfidante leghista Bianchi ammet… - pdnetwork : 'I risultati confermano che il centrosinistra, quando è unito, vince'. @F_Boccia #ballottaggi2021 - BomprezziMarco : RT @mariolavia: Centrosinistra vince in TUTTI i municipi tranne le Torri. Quindi piantatela co sta Ztl - AndreaBalduzzi1 : La cosa bella quando sei di Italia Viva è che puoi bullarti sia se vince il centrodestra sia se vince il centrosini… -