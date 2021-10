Gualtieri vince a Roma. E il voto avrà un peso sulle regionali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come da pronostici, ancor più dei pronostici: Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma. Il candidato di centrosinistra ha nettamente prevalso su Enrico Michetti in una competizione il cui esito, per la verità, era apparso scontato già dalla fine del primo turno quando la distanza tra i due si era limitata a soli tre punti percentuali. Sensazione confermata anche dalle prime parole pronunciate dal neo sindaco della capitale, protagonista di un discorso pragmatico che ha lasciato bene poco spazio alle emozioni. Come se in fondo non ci fosse nulla di inaspettato nei risultati di questo ballottaggio, se non la distanza tra i due candidati alla fine ancora più rilevante delle attese, con Michetti distante venti punti percentuali e oltre. D’altronde, raccontano i ben informati in casa centrosinistra, pare che Gualtieri abbia passato il ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come da pronostici, ancor più dei pronostici: Robertoè il nuovo sindaco di. Il candidato di centrosinistra ha nettamente prevalso su Enrico Michetti in una competizione il cui esito, per la verità, era apparso scontato già dalla fine del primo turno quando la distanza tra i due si era limitata a soli tre punti percentuali. Sensazione confermata anche dalle prime parole pronunciate dal neo sindaco della capitale, protagonista di un discorso pragmatico che ha lasciato bene poco spazio alle emozioni. Come se in fondo non ci fosse nulla di inaspettato nei risultati di questo ballottaggio, se non la distanza tra i due candidati alla fine ancora più rilevante delle attese, con Michetti distante venti punti percentuali e oltre. D’altronde, raccontano i ben informati in casa centrosinistra, pare cheabbia passato il ...

