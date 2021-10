Green Pass | Badanti sprovviste devono lasciare casa Non sono dovuti vitto | alloggio e stipendio

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - VittorioSgarbi : Avete letto da qualche parte frasi indignate da lesder del PD o della Cgil? No. Semplicemente perché a insultare è… - alexstocco : RT @byoblu: #STEFANOPUZZER: CHIEDEREMO AL GOVERNO CHE VENGA STRACCIATO IL GREEN PASS CHE LEDE LA DIGNITÀ DEL LAVORO E I PRINCIPI DELLA COST… - Janamejayan : No Green Pass: Continua la Protesta al Porto di Genova 17/10/21 [LIVE] -

Nel tracollo dei sovranisti, non ha avuto un ruolo il volersi testardamente intestare il movimento No, proprio mentre grazie ai vaccini l'Italia riapre e l'economia riparte? Questo è ...... che a suo dire mostrerebbe il porto italiano di Trieste durante una manifestazione contro il cosiddetto '' . Il tweet del senatore cita un tweet di Nick Griffin , ex membro del Parlamento ...“L’effetto Green Pass dimostra che è ancora possibile convincere a vaccinarsi, cioè salvare vite, per cui attenzione a non regalare gli impauriti ai No Vax”. Lo dice Andrea Crisanti alla Stampa, secon ...Il governo ha pubblicato le ultime Faq: “Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro” e se è convivente “dovrà abbandonare l’alloggio” anche perché prevale il “dirit ...