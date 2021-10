Giucas Casella, chi è il figlio ‘non voluto’ di cui tutti parlano: età, cosa fa, la madre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Durante la sua permanenza al GF Vip 6, Giucas Casella ha sorpreso tutti dicendo “Ricordate che la vera magia sono la medicina e la scienza” rivelando così e con altre affermazioni grande saggezza e un lato di sé inedito. D’altra parte suo figlio, James Casella, da tempo ormai è un affermato chirurgo e lui non potrebbe essere più orgoglioso del suo erede. Pensare che, come lui stesso ha raccontato una volta a Vieni da Me di Caterina Balivo, all’inizio nemmeno se la sentiva di fare il padre. Fu l’amico Pippo Baudo a farlo ricredere in tempo, quando James era nato da un mese. A quel punto l’ex modella Carol Torr e il figlio sono tornati in Italia e, a sorpresa, Giucas Casella gli ha fatto sia da padre che madre. ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 18 ottobre 2021) Durante la sua permanenza al GF Vip 6,ha sorpresodicendo “Ricordate che la vera magia sono la medicina e la scienza” rivelando così e con altre affermazioni grande saggezza e un lato di sé inedito. D’altra parte suo, James, da tempo ormai è un affermato chirurgo e lui non potrebbe essere più orgoglioso del suo erede. Pensare che, come lui stesso ha raccontato una volta a Vieni da Me di Caterina Balivo, all’inizio nemmeno se la sentiva di fare il padre. Fu l’amico Pippo Baudo a farlo ricredere in tempo, quando James era nato da un mese. A quel punto l’ex modella Carol Torr e ilsono tornati in Italia e, a sorpresa,gli ha fatto sia da padre che. ...

