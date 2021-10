GFVIP: SIGNORINI INDAGA SULLE COPPIE CHE STANNO NASCENDO. SORPRESE PER DUE VIPPONI (Di lunedì 18 ottobre 2021) Questa sera, lunedì 17 ottobre, in prima serata su Canale 5 undicesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso SIGNORINI, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. L’amore sembra rifiorire nella Casa di “Gf Vip”. Da un lato, infatti, Nicola Pisu corteggia in maniera serrata Miriana Trevisan che, nonostante nutra delle riserve nei confronti di questa liason, si lascia spesso andare attraverso gesti e parole significative. Dall’altro lato ci sono invece Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Nel corso della scorsa puntata, il ragazzo ha fatto sapere di essere molto affascinato dalla Codegoni e ha, quindi, praticamente mollato in diretta la fidanzata Greta. Dal canto suo, Sophie, seppur sia attratta da Gianmaria, non è affatto convinta che sia l’uomo giusto per lei dal punto di vista caratteriale. Nasceranno, ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 18 ottobre 2021) Questa sera, lunedì 17 ottobre, in prima serata su Canale 5 undicesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. L’amore sembra rifiorire nella Casa di “Gf Vip”. Da un lato, infatti, Nicola Pisu corteggia in maniera serrata Miriana Trevisan che, nonostante nutra delle riserve nei confronti di questa liason, si lascia spesso andare attraverso gesti e parole significative. Dall’altro lato ci sono invece Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Nel corso della scorsa puntata, il ragazzo ha fatto sapere di essere molto affascinato dalla Codegoni e ha, quindi, praticamente mollato in diretta la fidanzata Greta. Dal canto suo, Sophie, seppur sia attratta da Gianmaria, non è affatto convinta che sia l’uomo giusto per lei dal punto di vista caratteriale. Nasceranno, ...

Advertising

BeansFrancesca : RT @JordeenDanvers: Già ce lo vedo Signorini dire a Lulù “quello che hai detto a Manuel non ci è piaciuto per niente, una bruttissima pagin… - TvCircle1 : Novità sul cappotto termico di #GiucasCasella? ?? Sempre più dubbi su #GianmariaAntinolfi che, dopo aver mollato in… - Creailtuoaccou6 : Voglio avere anch'io la fiducia che ha Jo Squillo in Signorini che non è neanche buono a far rispettare le regole della casa. #gfvip - JordeenDanvers : Già ce lo vedo Signorini dire a Lulù “quello che hai detto a Manuel non ci è piaciuto per niente, una bruttissima p… - mickyCREE : AVETE GIUDICATO MANUEL , ma signorini non vi ha fatto vedere quando parlavano per montare il teatro che voleva ! E… -