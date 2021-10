Facchinetti e l'assurda aggressione del lottatore Conor McGregor. La testimonianza della moglie e le parole di Alessia Marcuzzi

Advertising

Dejanino87 : La cosa assurda della storia #McGregor - #Facchinetti è che Connor sia durato due ore a parlarci prima di aggredirlo. - Still_Proud_ : McGregor che tira un pugno a Francesco Facchinetti, che scena assurda è - DavideDiStefan : RT @romalifenews: Una storia assurda ?? #ConorMcGregor #FrancescoFacchinetti - romalifenews : Una storia assurda ?? #ConorMcGregor #FrancescoFacchinetti -

Ultime Notizie dalla rete : Facchinetti assurda

Così, in una storia su Instagram anche Wilma Helena Faissol, la moglie di Francescoracconta quanto accaduto. L'irlandese McGregor, stella delle Mma (nel 2021 la rivista Forbes lo ha ...È stata una cosa inspiegabile, era una serata bellissima, tranquilla tra amici, che si stava concludendo in una manierae impensabile ". Ovviamente hanno soccorso Francescoche ...Le assurde reazioni sui social dopo la denuncia del cantante e conduttore radiofonico. Sembra l'estensione della Sindrome di Stoccolma (per interposta persona), dove invece di empatizzare con la vitti ...Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helena Faissol sono ancora sotto choc. Nella notte l’imprenditore è stato picchiato in un hotel romano, il St. Regis, da Conor McGregor, campione irlandese di M ...